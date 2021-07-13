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"Це безумство платити так багато": Баюл шокована ціною на власний автограф

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
13 липня, 17:52
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Легендарна українська фігуристка, чемпіонка Олімпіади-1994 Оксана Баюл дуже здивувалася, що автографи спортсменів продають за дуже великі гроші
Баюл здивована цінами на автографи
Баюл здивована цінами на автографи

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл дуже здивувалася, коли побачила, що в інтернеті продають її автограф майже за 200 доларів.

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"Колекціонування автографів – це хобі. Але це безумство платити так багато за підпис. А скільки коштує моя медаль? Для мене вона безцінна, не продам її", – написала Баюл в Instagram.

Тут в наборі автограф не тільки Оксани, але і таких легенд, як Віктор Петренко та Мішель Кван.

Додамо, у зірки фігурного катання вже довше прізвище – Баюл-Фаріна. У США Оксана знайшла щастя, вийшовши заміж за мільйонера італійського походження Карло Джея Фаріну – менеджера, який свого часу співпрацював зі Стінгом і Майклом Джексоном.

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Дивіться, як Оксана Баюл стала олімпійською чемпіонкою:

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