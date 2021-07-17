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Легендарный футболист оставил автограф на груди девушки

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 июля, 15:30
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Чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдиньо не отказался оставить автограф в необычном месте, он расписался на груди своей поклонницы
Автограф от обладателя "Золотого мяча"
Автограф от обладателя "Золотого мяча"

Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо не смог отказать фанатке в просьбе дать ей автограф. Но поскольку у девушки под рукой не оказалось блокнота, она попросила звезду расписаться на ее груди.

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41-летний футболист не растерялся и маркером оставил автограф на топике поклонницы.

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Напомним, что Роналдиньо вместе со сборной Бразилии становился чемпионом мира в 2002 году. А 2005-м, как лучший футболист получил "Золотой мяч".

За свою карьеру Роналдиньо выступал за ПСЖ, Милан, Барселону. В январе 2018 года ушел из футбола и попал в неприятную историю. Футболист вместе со своим братом Роберто де Ассисом провел в заключении 171 день за въезд в Парагвай по поддельным документам.

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