Легенда Шахтаря у гніві! Даріо Срна розкритикував європейські топ-ліги

Хорватський фахівець здивований діяльністю футбольних ліг через відмову реєструвати гравців з УПЛ

Даріо Срна розкритикував європейські топ-ліги / Фото: Колаж: Сьогодні

Англійська прем'єр-ліга відмовилася реєструвати футболістів із УПЛ під час сезону, всупереч рішенню ФІФА. Таке рішення керівництва АПЛ розлютило директора з футболу донецького Шахтаря Даріо Срну.

Даріо Срна / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Екс-гравець збірної Хорватії та легенда гірників здивований рішеннями топ-ліг Європи. Повідомляє ITV News .

"УЄФА та ФІФА захищають нас, але Англія не відкрила трансферне вікно для реєстрації гравців, Італія та Німеччина – те саме. Це не спосіб допомогти українським гравцям. До сьогоднішнього дня допомагали лише УЄФА та ФІФА, Англія не допомагала. Який сенс відкривати трансферне вікно, якщо інші федерації, зокрема Прем'єр-ліга, не хочуть відкривати для реєстрації гравців? Це не має жодного сенсу. Важливо робити щось конкретне, аби допомогти українському футболу та його гравцям. УЄФА та ФІФА роблять це, але на даний момент я не бачу конкретних речей від Італії, Німеччини чи англійської прем'єр-ліги. "

Крім того, Даріо Срна стурбований діями футбольних агентів, які маніпулюють війною в Україні, аби бути на користь.

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" У нас багато агентів, які хочуть використати ситуацію, щоб безкоштовно забрати гравців із клубу, вони хочуть використати цю війну у своїх інтересах. Зрештою, їм це не вдасться, бо до 30 червня нас захищають УЄФА та ФІФА, але я просто хочу сказати, що, на жаль, в даний час є багато людей, які хочете скористатися цією ситуацією та взяти наших гравців безкоштовно. Це не по-людськи, це непрофесійно , але ми знайдемо спосіб перемогти їх."

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, які види допомоги надає клуб під час війни. .