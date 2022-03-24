Всупереч рішенню ФІФА. Серія А та АПЛ відмовилися реєструвати гравців з України

Англійська Прем'єр-ліга та італійська Серія А вирішили не підписувати футболістів з чемпіонату України

Легіонерам з УПЛ не дозволяють грати в Англії та Італії / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У зв'язку з військовою агресією Росії проти України ФІФА дозволила іноземним тренерам та гравцям призупиняти контракти в односторонньому порядку.

Згідно з цією постановою, легіонери з УПЛ можуть до 7 квітня підписати контракт із закордонними клубами.

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Проте, як повідомляє The Times, АПЛ не реєструватиме нових футболістів, всупереч рішенню ФІФА. Мотивація англійських футбольних функціонерів – підписання нових гравців під час активної фази сезону шкодитиме "спортивній цілісності змагань".

Англійська Прем'єр-ліга / Фото: Reuters

Відмовилися від посилення футболістами з чемпіонату України і в Серії А.

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Нагадаємо, раніше Німецька футбольна спілка заборонила брати участь в офіційних матчах футболістам з українських клубів. Таким гравцям дозволено лише тренуватися та грати у товариських матчах.

Також ми повідомляли, що АПЛ пішла на деякі поступки колишній команді російського олігарха Романа Абрамовича. Челсі дозволили продавати квитки на виїзні матчі чемпіонату, а також на ігри Кубка країни та Ліги чемпіонів.