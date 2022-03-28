Легенда Шахтера в гневе! Дарио Срна раскритиковал европейские топ-лиги

Английская премьер-лига отказалась регистрировать футболистов из УПЛ во время сезона, вопреки решению ФИФА. Такое решение руководства АПЛ разгневало директора по футбола донецкого Шахтера Дарио Срну.
Экс-игрок сборной Хорватии и легенда горняков удивлен решениями топ-лиг Европы, сообщает ITV News.
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"УЕФА и ФИФА защищают нас, но Англия не открыла трансферное окно для регистрации игроков, Италия и Германия — то же самое. Это не способ помочь украинским игрокам. До сегодняшнего дня помогали только УЕФА и ФИФА, Англия не помогала. Какой смысл открывать трансферное окно, если другие федерации, в том числе Премьер-лига, не хотят открывать для регистрации игроков? Это не имеет никакого смысла.
Важно делать что-то конкретное, чтобы помочь украинскому футболу и его игрокам. УЕФА и ФИФА делают это, но на данный момент я не вижу конкретных вещей от Италии, Германии или английской премьер-лиги."
Кроме того, Дарио Срна обеспокоен действиями футбольных агентов, которые манипулируют войной в Украине, чтобы быть в выгоде.
"У нас много агентов, которые хотят использовать ситуацию, чтобы бесплатно забрать игроков из клуба, они хотят использовать эту войну в своих интересах. В конце концов им это не удастся, потому что до 30 июня нас защищают УЕФА и ФИФА, но я просто хочу сказать, что, к сожалению, в настоящее время есть много людей, которые хотите воспользоваться этой ситуацией и взять наших игроков бесплатно. Это не по-человечески, это непрофессионально, но мы найдем способ победить их."
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал какие виды помощи оказывает клуб во время войны.