Кувирок п'яного Відаля на багажнику Феррарі: в Серії А такого не побачиш (відео)

Півзахисник міланського Інтера давно не дружить зі спортивним режимом і не раз потрапляв у скандальні ситуації

Артуро Відаль потрапив в алкогольний скандал напередодні матчу Серії А / Фото: Колаж: Сьогодні

Очевидці зняли відео, на якому півзахисник Інтера і збірної Чилі Артуро Відаль у нетверезому вигляді не може сісти у власний Ferrari.

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Судячи з відео чилієць знаходився в стані сильного алкогольного сп'яніння і поводився неадекватно: спочатку Відаль сідав на припаркований мотоцикл, потім заліз на багажник свого авто, на якому перекинувся і ледь не впав на асфальт.

Після всіх цих "фінтів" футболіст ніяк не міг сісти на сидіння свого суперкара і лише з допомогою перехожого 34-річному гравцеві Інтера вдалося зробити неможливе – приземлитися на пасажирське місце.

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Stasera in esclusiva dalle ore 20 su Telelombardia e Top Calcio 24 tutti i retroscena riguardanti il video su #Vidal che sta girando sui social pic.twitter.com/5qio6YgR1w - QSVS (@QSVS_Official) October 5, 2021

За інформацією Corriere della Sera, відео знято 18 серпня, ще до старту чемпіонату в Серії А. До речі, через три дні після інциденту, Артуро Відаль вийшов на заміну в матчі 1-го туру з Дженоа (4:0) і навіть зумів забити гол та віддати асист.

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Відзначимо, що це не перша скандальна історія в біографії чилійського ветерана. Раніше ми повідомляли, як на Кубку Америки футболісти збірної Чилі порушили антіковідні правила, а в ЗМІ з'явилися чутки, що футболісти привели в готель, де розташовувалася національна команда, повій.

Чилійські футболісти порушили правила карантину / Фото: Reuters

Додамо, що в нинішньому сезоні Відаль зіграв 5 матчів. Поєдинок 2-го туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря (0:0) чилієць провів в запасі.