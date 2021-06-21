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Скандал на Кубку Америки: чилійських гравців звинувачують в організації секс-вечірки з повіями

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
21 червня, 08:29
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Гравців збірної Чилі покарали за порушення правил карантину. Гравці привели в готель перукаря. А ось в ЗМІ з'явилася версія, що футболістів відвідали повії
Чилійські футболісти порушили правила карантину
Чилійські футболісти порушили правила карантину / Фото: Reuters

Збірна Чилі потрапила в скандал на Кубку Америки. Гравці команди порушили антіковідні правила, а в ЗМІ з'явилися чутки, що футболісти привели в готель, де розташовувалася національна команда, повій.

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Антіковідні правила порушили Артуро Відаль, Гарі Медель, Пабло Чарлес Арангіс, Едуардо Варгас, Жан Менесес, Пабло Гальдамеса і Гільєрмо Маріпан. Чилійська федерація футболу вже оголосила про покарання для гравців за порушення правил карантину.

Втім, за офіційною версією, футболісти запросили в готель перукаря. У нього був негативний тест на коронавірус, але правила все одно забороняли йому контактувати з кимось зі збірної.

На скандал уже відреагував найзірковіший чилійський гравець Артуро Вілдаль, який залишив пост в Instagram: "Проклята заздрість. Але таке життя ... Удар завдає той, від кого найменше очікуєш".

Раніше ми писали, що спалах COVID-19 на Кубку Америки: понад 40 людей захворіли. На Кубку Америки з футболу позитивні тести на коронавірус зафіксовані в збірних Венесуели, Болівії, Колумбії і Перу.

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О
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3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
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2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
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1
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