Скандал на Кубку Америки: чилійських гравців звинувачують в організації секс-вечірки з повіями

Гравців збірної Чилі покарали за порушення правил карантину. Гравці привели в готель перукаря. А ось в ЗМІ з'явилася версія, що футболістів відвідали повії

Чилійські футболісти порушили правила карантину / Фото: Reuters

Збірна Чилі потрапила в скандал на Кубку Америки. Гравці команди порушили антіковідні правила, а в ЗМІ з'явилися чутки, що футболісти привели в готель, де розташовувалася національна команда, повій.

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Антіковідні правила порушили Артуро Відаль, Гарі Медель, Пабло Чарлес Арангіс, Едуардо Варгас, Жан Менесес, Пабло Гальдамеса і Гільєрмо Маріпан. Чилійська федерація футболу вже оголосила про покарання для гравців за порушення правил карантину.

Втім, за офіційною версією, футболісти запросили в готель перукаря. У нього був негативний тест на коронавірус, але правила все одно забороняли йому контактувати з кимось зі збірної.

На скандал уже відреагував найзірковіший чилійський гравець Артуро Вілдаль, який залишив пост в Instagram: "Проклята заздрість. Але таке життя ... Удар завдає той, від кого найменше очікуєш".

Раніше ми писали, що спалах COVID-19 на Кубку Америки: понад 40 людей захворіли. На Кубку Америки з футболу позитивні тести на коронавірус зафіксовані в збірних Венесуели, Болівії, Колумбії і Перу.