Кусючий спадкоємець Суареса і Тайсона знайшовся в Індії. Ним виявився європеєць

Іспанець Еду Бедіа четвертий рік грає в екзотичному чемпіонаті

Неординарний випадок стався в матчі першості Індії з футболу. В одному з епізодів гравець вкусив суперника за бік! Правда, сам він це заперечує. Винуватцем виявився 31-річний іспанець Еду Бедіа, який свого часу виступав за дубль "Барселони".

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Півзахисник грає за команду "Гоа", яка в минулому році виграла чемпіонат Індії. У зустрічі в минулі вихідні проти "Ченнаїна" він виявився під суперником, який жорстко атакував Еду. І європеєць вирішив помститися: Бедіа вкусив опонента за тіло, після чого той послабив хватку.

Неоднозначний момент трапився вже в доданий час, на сьомій хвилині. В результаті Бедіа за свій проступок отримав жовту картку, а гра завершилася нічиєю 2:2. Іспанець заявив, що зі сторони все виглядає по-іншому, а насправді було лише "невелике дотик і прояв агресії".

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Раніше українського боксера Редкача за укус суперника дискваліфікували на рік.

Еду – уродженець Сантандера, виступав за кілька іспанських клубів і німецький "Мюнхен-1860". Сайт Transfermarkt оцінює його в 425 тисяч євро, а під час перебування в "Барсі-В" у 2013 році він коштував 1,5 мільйона.

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