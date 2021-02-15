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Кусачий наследник Суареса и Тайсона нашелся в чемпионате Индии. Им оказался европеец

15 февраля, 13:47

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Испанец Эду Бедиа четвертый год играет в экзотическом первенстве

Неординарный случай произошел в матче первенства Индии по футболу. В одном из эпизодов игрок укусил соперника за бок! Правда, сам он это отрицает. Виновником оказался 31-летний испанец Эду Бедиа, который в свое время выступал за дубль "Барселоны".

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Полузащитник играет за команду "Гоа", которая в прошлом году выиграла чемпионат Индии. Во встрече в минувшие выходные против "Ченнайина" он оказался под соперником, который жестко атаковал Эду. И европеец решил отомстить: Бедиа укусил оппонента за тело, после чего тот ослабил хватку.

Неоднозначный момент случился уже в добавленное время, на седьмой минуте. В итоге Бедиа за свой проступок получил желтую карточку, а игра завершилась ничьей 2:2. Испанец заявил, что со стороны все выглядит по-другому, а на самом деле было лишь "небольшое касание и проявление агрессии".

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Ранее украинского боксера Редкача за укус соперника дисквалифицировали на год.

Эду – уроженец Сантандера, выступал за несколько испанских клубов и немецкий "Мюнхен-1860". Сайт Transfermarkt оценивает его в 425 тысяч евро, а во время пребывания в "Барсе-В" в 2013 году он стоил 1,5 миллиона.

Смотрите, как Луис Суарес ранее забивал за "Барселону" в Лиге чемпионов:

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