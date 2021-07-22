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КуПС – Ворскла: де дивитися перший матч українців в Лізі конференцій

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
22 липня, 18:36
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Сьогодні полтавська Ворскла дебютує в новому турнірі – Лізі конференцій УЄФА. У фінському місті Куопіо на стадіоні "Савон Саномат" полтавчани зустрінуться з клубом КуПС
Ворскла стартує в Лізі конференцій
Ворскла стартує в Лізі конференцій

Матч другого кваліфікаційного раунду між КуПС і Ворсклою розпочнеться о 19:00 за київським часом і буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті. Зустріч у відповідь відбудеться через тиждень у Полтаві.

Ще один шанс виграти євротрофей: що з себе представляє Ліга конференцій

Де дивитися матч КуПС – Ворскла:

  • Футбол-2, live
  • OLL.TV (в підписці)
  • Футбол-1, 23:50 (повтор)
  • Футбол-1, п'ятниця, 6:00 (повтор)
  • Футбол-2, п'ятниця, 22:10 (повтор)

Ворскла завершила минулий сезон на п'ятому місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, завоювавши путівку в єврокубки. Проте, під час літнього міжсезоння полтавчани втратили свого головного бомбардира – Владислав Кулач покинув команду і відправився на перегляд в Динамо, але угоди з киянами поки не підписав.

Також команду покинули Павло Ребенок та Вадим Сапай (завершили кар'єру), Денис Васін і Папа Аліун Ндіайе.

КуПС заснований в 1923 році. Клуб шість разів ставав чемпіоном Фінляндії, в останній раз в 2019 році, а перед цим – ще в середині 70-х. У минулому сезоні клуб посів третє місце чемпіонаті країни і путівку в Лігу конференцій.

Букмекери вважають КуПС фаворитом сьогоднішньої зустрічі : Коефіцієнт на перемогу фінського клубу – 2.65, на нічию – 2.90, на перемогу Ворскли – 2.90. А ось шанси на вихід в наступний раунд вже вище у полтавчан: 1.58 проти 2.29 на користь команди Юрія Максимова.

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