КуПС – Ворскла: где смотреть первый матч украинцев в Лиге конференций

Матч между Купс и Ворсклой начнется в 19:00 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Ответная встреча пройдет через неделю в Полтаве.
Еще один шанс выиграть евротрофей: что из себя представляет Лига конференций
Где смотреть матч КуПС – Ворскла:
- Футбол-2, live
- OLL.TV (в подписке)
- Футбол-1, 23:50 (повтор)
- Футбол-1, пятница, 06:00 (повтор)
- Футбол-2, пятница, 22:10 (повтор)
Ворскла завершила прошлый сезон на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, завоевав путевку в еврокубки. Тем не менее, во время летнего межсезонья полтавчане потеряли своего главного бомбардира – Владислав Кулач покинул команду и отправился на просмотр в Динамо, но соглашения с киевлянами пока не подписал.
Также команду покинули Павел Ребенок и Вадим Сапай (завершили карьеру), Денис Васин и Папа Алиун Ндиайе.
КуПС основан в 1923 году. Клуб шесть раз становился чемпионом Финляндии, в последний раз в 2019 году, а перед этим – еще в середине 70-х. В прошлом сезоне клуб занял третье место чемпионате страны и путевку в Лигу конференций.
Букмекеры считают ПуПС фаворитом сегодняшней встречи: коэффициент на победу финского клуба – 2.65, на ничью – 2.90, на победу Ворсклы – 2.90. А вот шансы на выход в следующий раунд уже выше у полтавчан: 1.58 против 2.29 в пользу команды Юрия Максимова.