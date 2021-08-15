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Хто краще: Роман, Яремчук чи український гравець? У Бенфіці з'їхали з глузду після дебюту нашого форварда

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
15 серпня, 12:21
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Український нападник Бенфіки Роман Яремчук провів перший матч в чемпіонаті Португалії, де забив гол і віддав результативну передачу
Який варіант вибрали б ви?
Який варіант вибрали б ви?

Український форвард Роман Яремчук вчинив фурор у своєму першому матчі в чемпіонаті Португалії. Наш легіонер допоміг Бенфіці обіграти Ароку – 2:0. На рахунку Романа гол і результативна передача.

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Від гри Яремчука Бенфіка у захваті. Після матчу офіційний Twitter лісабонського клубу запустив голосування, де запропонував уболівальникам вибрати кращого гравця з трьох варіантів: "Роман", "Яремчук" чи "український гравець".

Раніше ми писали, що Яремчук забив дебютний гол за Бенфіку в ворота Спартака.

Нагадаємо, що Роман Яремчук став гравцем Бенфіки після успішного виступу на Євро-2020, де забив два голи. Контракт з гравцем підписаний на п'ять років. При цьому просто космічний відсоток від угоди повинен отримати колишній клуб футболіста – київське Динамо.

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Нападник Бенфіки Роман Яремчук вперше вийшов на поле в складі португальського клубу і відразу ж відзначився забитим м'ячем у Лізі чемпіонів. Кращого дебюту і не придумаєш!

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Десна
4
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12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
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3:2
6
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Зоря
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2
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Минай
3
2:3
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Рух
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Країна
Золото
Срібло
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1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
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flag Франція ФранціяFR
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