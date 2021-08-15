Кто лучше: Роман, Яремчук или украинский игрок? В Бенфике сошли с ума после дебюта нашего форварда

Украинский нападающий Бенфики Роман Яремчук провел первый матч в чемпионате Португалии, где забил гол и отдал результативную передачу

Какой вариант выберете вы?

Украинский форвард Роман Яремчук произвел фурор в своем первом матче в чемпионате Португалии. Наш легионер помог Бенфике обыграть Ароку – 2:0. На счету Романа гол и результативная передача.

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От игры Яремчука Бенфика в восторге. После матча официальный Twitter лиссабонского клуба запустил голосование, где предложил болельщикам выбрать лучшего игрока из трех вариантов: "Роман", "Яремчук" или "украинский игрок".

Ранее мы писали, что Яремчук забил дебютный гол за Бенфику в ворота Спартака.

Напомним, что Роман Яремчук стал игроком Бенфики после успешного выступления на Евро-2020, где забил два гола. Контракт с игроком подписан на пять лет. При этом просто космический процент от сделки должен получить бывший клуб футболиста – киевское Динамо.