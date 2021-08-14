Неймовірний дебют Яремчука в Португалії! Забив гол, віддав передачу і вигнав воротаря

Український форвард Роман Яремчук відкрив рахунок своїм голам в чемпіонаті Португалії.
Сьогодні у другому турі національної першості Бенфіка приймає Ароку. Яремчук з'явився в стартовому складі "орлів" і в першому таймі став героєм поєдинку.
На 8-й хвилині нашого форварда збив голкіпер Ароки і отримав пряму червону картку. На 38-й хвилині Роман віддав гольову передачу.
Um golo com assinatura de Waldschuck. #SLBFCA pic.twitter.com/RniD44l2Gl- MasterPT (@MasteringPT) August 14, 2021
А на 43-й – забив гол!
Temos matador – Yaremchuk! #SLBFCA pic.twitter.com/oRBuThtrO3- MasterPT (@MasteringPT) August 14, 2021
Після першого тайму Бенфіка виграє – 2:0. Матч триває.
Раніше ми писали, що Яремчук забив дебютний гол за Бенфіку в ворота Спартака.
Нагадаємо, що Яремчук став гравцем Бенфіки після успішного виступу на Євро-2020, де українець забив два голи. При цьому просто космічний відсоток від угоди повинен отримати колишній клуб футболіста, київське Динамо.