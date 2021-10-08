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Коронавірус у збірній України! Два матчі скасовані

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
8 жовтня, 17:31
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Юнацька збірна України не зможе зіграти два товариські поєдинки проти Словаччини, кілька гравців захворіли на COVID-19
Юнаків тренує Нагорняк
Юнаків тренує Нагорняк / Фото: УАФ

Неприємні новини прийшли з табору юнацької збірної України, за яку виступають гравці не старші 18 років.

Відразу кілька футболістів здали позитивні тести на COVID-19. Тому було вирішено скасувати збори, а разом з ними і два товариські матчі, повідомляє УАФ.

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Нагадаємо, що підопічні Сергія Нагорняка повинні були зіграти 8 і 10 жовтня два спаринги проти збірної Словаччини.

До речі, завтра національна збірна України зіграє відбірковий матч ЧС-2022 проти Фінляндії. Раніше ми писали, що демарш Руслана Маліновського не дає спокою українцям.

Зараз становище в групі таке: Франція – 12 очок (6 матчів), Україна – 5 (5), Фінляндія – 5 (4), Боснія – 3 (4), Казахстан – 3 (5).

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Читайте також: Як Україні потрапити на ЧС-2022: всі розклади

Нашій команді залишилося провести один матч проти Фінляндії і два проти Боснії. Перша команда відразу виходить на чемпіонат світу, друга потрапить до плей-оф.

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26
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10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
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5
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10
14:12
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6
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10
9:13
13
9
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12
10
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10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
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