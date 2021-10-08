Коронавирус в сборной Украины! Два матча отменены

Юношеская сборная Украины не сможет сыграть два товарищеских поединка против Словакии, несколько игроков заболели на COVID-19

Юношей тренирует Нагорняк / Фото: УАФ

Неприятные новости пришли из лагеря юношеской сборной Украины, за которую выступают игроки не старше 18 лет.

Сразу несколько футболистов сдали положительные тесты на COVID-19. Поэтому было решено отменить сборы, а вместе с ними и два товарищеских матча, сообщает УАФ.

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Напомним, что подопечные Сергея Нагорняка должны были сыграть 8 и 10 октября два спарринга против сборной Словакии.

Кстати, завтра национальная сборная Украины сыграет отборочный матч ЧМ-2022 против Финляндии. Ранее мы писали, что демарш Руслана Малиновского не дает покоя украинцам.

Сейчас положение в группе такое: Франция – 12 очков (6 матчей), Украина – 5 (5), Финляндия – 5 (4), Босния – 3 (4), Казахстан – 3 (5).

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Нашей команде осталось провести один матч против Финляндии и два против Боснии. Первая команда сразу выходит на чемпионат мира, вторая попадет в плей-офф.