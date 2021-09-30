Конфлікт вирішили кулачками: Пятов і Сидорчук розійшлися на Суперкубку

Конфлікт між капітанами Шахтаря і Динамо був вичерпаний, навіть не розпочавшись. Футболісти посварилися в перерві матчу за Суперкубок України

Сидорчук і Пятов швидко помирилися під час Суперкубка / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Офіційний сайт ФК "Динамо"

Раніше в Мережі з'явилася інформація, що Сергій Сидорчук пред'явив претензії Андрію Пятову по дорозі в роздягальню, а той відповів йому "взаємністю". Нагадаємо, Шахтар розгромив Динамо і завоював Суперкубок України .

"Пятов і Сидорчук спускалися в тунель на перерву. Сидорчук попросив Пятова вгамувати тренерів Шахтаря, тому що вони вели себе якось, як не сподобалося Динамо. Пятов запропонував Сидорчуку сказати своїм товаришам по команді, щоб вони не бігли з перших секунд з агресією на арбітра", – описав ситуацію ведущий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Сергій Сидорчук / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Після цього самі футболісти розбіглися по роздягальнях, а роздмухувати конфлікт продовжили, за інформацією Співаковського, адміністратори, тренери, Огнен Вукоєвич. Але і вони швидко заспокоїлися.

Андрій Пятов / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Пятов особисто розповів журналісту, що спеціально почекав виходу Сидорчука з роздягальні, вони відбили кулачки, і цей інцидент був вичерпаний.