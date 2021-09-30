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Конфликт решили кулачками: Пятов и Сидорчук разошлись на Суперкубке

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
30 сентября, 16:30
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Конфликт между капитанами Шахтера и Динамо был исчерпан, даже не начавшись. Футболисты повздорили в перерыве матча за Суперкубок Украины
Сидорчук и Пятов быстро помирились на Суперкубке
Сидорчук и Пятов быстро помирились на Суперкубке / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Официальный сайт ФК "Динамо"

Ранее в Сети появилась информация, что Сергей Сидорчук выказал претензии Андрею Пятову по дороге в раздевалку, а тот ответил ему "взаимностью". Напомним, Шахтер разгромил Динамо и завоевал Суперкубок Украины.

"Пятов и Сидорчук спускались в тоннель на перерыв. Сидорчук попросил Пятова угомонить тренеров Шахтера, потому что они вели себя как-то, как не понравилось Динамо.

Пятов предложил Сидорчуку сказать своим товарищам по команде, чтобы они не бежали с первых секунд с агрессией на арбитра", – описал ситуацию ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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После этого сами футболисты разбежались по раздевалкам, а раздувать конфликт продолжили, по информации Спиваковского, администраторы, тренеры, Огнен Вукоевич. Но и они быстро успокоились.

Андрей Пятов
Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Пятов лично рассказал журналисту, что специально подождал выхода Сидорчука из раздевалки, они отбили кулачки, и этот инцидент был исчерпан.

Пятов задал мне вопрос, который меня обескуражил: "Ассоциируемся ли мы с Сидорчуком с людьми, которые будут драться и толкаться в тоннеле?" Они – друзья, дружат семьями. Понятно, что это был эмоциональный разговор даже без намека на какой-то мордобой", – сказал Спиваковский, которого цитирует ua.tribuna.com.

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