Компенсація за війну! Легенда Шотландії закликав подарувати Україні путівку на ЧС-2026

Кенні Далгліш переконаний, що збірній України буде складно пробитися на ЧС-2022 через війну, тому варто пустити нашу команду на наступний мундіаль без кваліфікації

Далгліш підтримав збірну України / Фото: Колаж: Сьогодні

Легендарний шотландський футболіст та тренер Кенні Далгліш вважає, що збірна України має здобути пряму путівку на чемпіонат світу 2026 року.

У червні Україна зіграє з Шотландією стиковий матч за право поїхати на ЧС-2022. Дивіться повні результати жеребкування ЧС-2022.

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Але через війну наша команда не може повноцінно готуватися. Адже більшість футболістів гратимуть лише товариські матчі.

"Потрібно з великою повагою ставитися до українських гравців та футбольної асоціації. Те, що вони опинилися в такому становищі, – не їхня провина.

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Думаю, що на них не можна тиснути, це було б несправедливо. Може, варто зробити їм подарунок та сказати: "На наступний чемпіонат світу ви вийдете одразу ж. Вам не потрібно проходити через кваліфікацію". Це стало б способом продемонструвати повагу. Думаю, було б добре запропонувати їм таке рішення, якщо вони захочуть", – сказав Далгліш в інтерв'ю The Scottish Sun.

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Нагадаємо, що ЧС-2026 пройде в Канаді, США та Мексиці. Вперше в історії у ньому візьмуть участь 48 збірних.