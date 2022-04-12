Компенсация за войну! Легенда Шотландии призвал подарить Украине путевку на ЧМ-2026

Кенни Далглиш убежден, что сборной Украины будет сложно пробиться на ЧМ-2022 из-за войны, поэтому стоит пустить нашу команду на следующий мундиаль без квалификации

Далглиш поддержал сборную Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарный шотландский футболист и тренер Кенни Далглиш считает, что сборная Украины должна получить прямую путевку на чемпионат мира 2026 года.

В июне Украина сыграет с Шотландией стыковой матч за право поехать на ЧМ-2022. Смотрите полные результаты жеребьевки ЧМ-2022.

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Но из-за войны наша команда не может полноценно готовиться. Ведь большинство футболистов будут играть лишь товарищеские матчи.

"Нужно с огромным уважением относиться к украинским игрокам и футбольной ассоциации. То, что они оказались в таком положении, – не их вина.

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Думаю, на них нельзя давить, это было бы несправедливо. Может, стоит сделать им подарок и сказать: "На следующий чемпионат мира вы выйдете сразу же. Вам не нужно проходить через квалификацию". Это стало бы способом продемонстрировать уважение. Думаю, было бы отлично предложить им такое решение, если они захотят", – сказал Далглиш в интервью The Scottish Sun.

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Напомним, что ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных.