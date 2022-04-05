Рашисты расстреляли друга футболиста сборной Украины

Полузащитник Специи и сборной Украины Виктор Коваленко теперь имеет личные счеты с российским захватчиками – на их руках убийство его друга

Виктор Коваленко потерял во время войны своего друга / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня, Instagram

Украинские легионеры, которые выступают в чемпионатах Европы, выполняют крайне важную миссию – они рассказывают всему миру правду о войне в Украине. Полузащитник Специи Виктор Коваленко в интервью Gazzetta dello Sport поделился своей трагической историей.

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"У меня осталось фото друга. Он пять дней прятался в убежище, а потом попытался сбежать. Он сел в машину с братом и девушкой. На первом же блокпосту российские военные остановили машину и убили двух мужчин. Не вернули даже тела для захоронения. Девушку продержали три часа, потом отпустили. Она убегала с криками о помощи", – сказал Коваленко.

Отметим, что в оккупированном рашистами Херсоне, где родился Виктор Коваленко, остались его родители. Футболист призвал бизнесменов быть гуманными и не поднимать цены на критически важные продукты в его родном городе.

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Напомним, что сегодня состоятся первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионом. За онлайн-трансляцией поединка Манчестер Сити – Атлетико следите на нашем сайте.