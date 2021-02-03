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Коли Мессі та Роналду – одночасно найкращі в минулому десятилітті

3 лютого, 10:44

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Аргентинця і португальця відзначили нагородами в Південній Америці і Європі

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) вирішила визначити трійки кращих гравців минулого десятиліття на окремих континентах. Отже, Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі на цей раз уникли суперництва і досить очікувано отримали нагороди в Європі і Південній Америці відповідно.

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Вчора дубль Роналду допоміг "Ювентусу" перемогти "Інтер" в Кубку Італії.

Про вибір IFFHS повідомила на сайті організації.

Про те, як же прийшли до свого рішення, не розповіли. У Старому Світі португальського форварда поставили на перше місце, на друге – його колишнього партнера по іспанському "Реалу" захисника Серхіо Рамоса, на третє – воротаря німецької "Баварії" Мануеля Нойєра.

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У південній півкулі трійку топ-футболістів склали добре відомі в Європі особистості. На другу і третю позицію IFFHS поставила бразильців – нинішнього форварда "ПСЖ" Неймара і захисника Дані Алвеса. Колишній гравець "Юве", "Барси" і "ПСЖ" зараз виступає на батьківщині за "Сан-Пауло".

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Нагадаємо, Лео випереджає Кріштіану за кількістю "Золотих м'ячів" – 6:5 на користь аргентинця.

Читайте також: На захист "космічної" зарплати Мессі стали фінансисти.

Дивіться, як Кріштіану забивав у ворота "Сассуоло" в Італії:

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Европа футбол Південна Америка кращий Кріштіану Роналду Ліонель Мессі IFFHS
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