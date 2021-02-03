Коли Мессі та Роналду – одночасно найкращі в минулому десятилітті

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) вирішила визначити трійки кращих гравців минулого десятиліття на окремих континентах. Отже, Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі на цей раз уникли суперництва і досить очікувано отримали нагороди в Європі і Південній Америці відповідно.
Вчора дубль Роналду допоміг "Ювентусу" перемогти "Інтер" в Кубку Італії.
Про вибір IFFHS повідомила на сайті організації.
Про те, як же прийшли до свого рішення, не розповіли. У Старому Світі португальського форварда поставили на перше місце, на друге – його колишнього партнера по іспанському "Реалу" захисника Серхіо Рамоса, на третє – воротаря німецької "Баварії" Мануеля Нойєра.
У південній півкулі трійку топ-футболістів склали добре відомі в Європі особистості. На другу і третю позицію IFFHS поставила бразильців – нинішнього форварда "ПСЖ" Неймара і захисника Дані Алвеса. Колишній гравець "Юве", "Барси" і "ПСЖ" зараз виступає на батьківщині за "Сан-Пауло".
Нагадаємо, Лео випереджає Кріштіану за кількістю "Золотих м'ячів" – 6:5 на користь аргентинця.
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