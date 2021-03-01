Клуб, який легенда "Шахтаря" привів до чемпіонства, припинив існування

Чинний чемпіон Китаю клуб "Цзянсу Сунін"припиняє своє існування. Про це заявили власники команди.

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При цьому компанія Suning Commerce Group припинила діяльність не тільки основної команди "Цзянсу Сунін", але і її дитячих і юнацьких складів. Також припинила існування жіноча команда з такою ж назвою, яка стала чемпіоном в 2019 році.

"Цзянсу Сунін" в листопаді минулого року виграв Суперлігу, обігравши в плей-офф "Гуанчжоу Евергранд". До складу команди входив колишній гравець "Шахтаря" Алекс Тейшейра, який переїхав у Китай за 50 мільйонів євро в 2016 році. Бразилець провів за "Цзянсу Сунін" 150 матчів і забив 72 голи.

Клуб був заснований в 1994 році, а Suning Commerce Group придбала його в 2015 році.

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Також зазначимо, що Suning Commerce Group є власником міланського "Інтера", на діяльності якого має намір зосередитися компанія, що спеціалізується на продажу електроніки.

Раніше ми писали, що Алекс Тейшейра відмовився переходити в київське "Динамо", куди його кликав Луческу.

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