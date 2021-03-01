Клуб, который легенда "Шахтера" привел к чемпионству, прекратил существование

Реклама

Действующий чемпион Китая клуб "Цзянсу Сунин" прекращает свое существование. Об этом заявили владельцы команды.

При этом компания Suning Commerce Group прекратила деятельность не только основной команды "Цзянсу Сунин", но и ее детских и юношеских составов. Также прекратила существование женская команда с таким же названием, которая стала чемпионом в 2019 году.

"Цзянсу Сунин" в ноябре прошлого года выиграл Суперлигу, обыграв в плей-офф "Гуанчжоу Эвергранд". В состав команды входил бывший игрок "Шахтера" Алекс Тейшейра, который переехал в Китай за 50 миллионов евро в 2016 году. Бразилец провел за "Цзянсу Сунин" 150 матчей и забил 72 гола.

Реклама

Клуб был основан в 1994 году, а Suning Commerce Group приобрела его в 2015 году.

Также отметим, что Suning Commerce Group является владельцем миланского "Интера", на деятельности которого намерена сосредоточиться компания, специализирующаяся на продаже электроники.

Ранее мы писали, что Алекс Тейшейра отказался переходить в киевское "Динамо", куда его звал Луческу.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама