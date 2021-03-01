Українська
$ 27,95
33,84
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Клуб, который легенда "Шахтера" привел к чемпионству, прекратил существование

1 марта, 11:29

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Владельцы отказались спонсировать "Цзянсу Сунин"

Реклама

Действующий чемпион Китая клуб "Цзянсу Сунин" прекращает свое существование. Об этом заявили владельцы команды.

При этом компания Suning Commerce Group прекратила деятельность не только основной команды "Цзянсу Сунин", но и ее детских и юношеских составов. Также прекратила существование женская команда с таким же названием, которая стала чемпионом в 2019 году.

"Цзянсу Сунин" в ноябре прошлого года выиграл Суперлигу, обыграв в плей-офф "Гуанчжоу Эвергранд". В состав команды входил бывший игрок "Шахтера" Алекс Тейшейра, который переехал в Китай за 50 миллионов евро в 2016 году. Бразилец провел за "Цзянсу Сунин" 150 матчей и забил 72 гола.

В тренде
"Шахтер" и "Динамо" идут дальше! Результаты ответных матчей 1/16 Лиги Европы
Реклама

Клуб был основан в 1994 году, а Suning Commerce Group приобрела его в 2015 году.

Также отметим, что Suning Commerce Group является владельцем миланского "Интера", на деятельности которого намерена сосредоточиться компания, специализирующаяся на продаже электроники.

Ранее мы писали, что Алекс Тейшейра отказался переходить в киевское "Динамо", куда его звал Луческу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Алекс Тейшейра чемпионат Китая Цзянсу Сунин

Источник: Football.ua

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За украинский язык – желтая карточка: скандалище во Львове
За украинский язык – желтая карточка: скандалище во ЛьвовеФутбол
"Ему бы контру пошпилить, а не телочек": жена форварда сборной Украины – об изменахФутбол
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку "за украинский язык"Футбол
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журнала
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журналаФутбол
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессией
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессиейФутбол
Жена вратаря сборной Украины шесть лет торговала на рынке. Почему так произошло?
Жена вратаря сборной Украины шесть лет торговала на рынке. Почему так произошло?Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять