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Колишній футболіст "Шахтаря" відмовився переходити до "Динамо"

15 січня, 14:18

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Бразильський півзахисник Алекс Тейшейра хоче пограти в Саудівській Аравії

Київське "Динамо" намагалося отримати в свої лави 31-річного Алекса Тейшейру, котрий у 2010-2016 роках виступав за "Шахтар". Ініціатором переговорів з бразильцем був головний тренер "біло-блакитних" Мірча Луческу, знайомий з ним по Донецьку. Про це повідомив у соцмережах італійський журналіст-інсайдер Марко Корраді.

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В листопаді колишній футболіст "Шахтаря" приніс команді перше "золото" чемпіонату Китаю.

Впродовж останніх п'яти років Тейшейра виступав в Китаї за "Цзянсу Сунін", перейшовши з "Шахтаря" за 50 мільйонів євро. Проте 1 січня хавбек опинився без клубу. Інтерес до його послуг, окрім "Динамо", проявили турецький "Галатасарай" і клуби Саудівської Аравії. В результаті Алекс відмовив киянам і зосередився на варіанті з "Аль-Хілялем", який повинен принести йому солідну зарплату.

Зараз бразилець перебуває у відпустці на батьківщині, а його агенти ведуть переговори. Сайт Transfermarkt оцінює його досить високо – в 12 мільйонів євро.

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Напередодні "Шахтар" показав, як гравці проходили медогляд.

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Дивіться, як Алекс Тейшейра забивав у чемпіонаті України за "Шахтар":

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футбол Динамо Київ Шахтар Донецьк Мірча Луческу Алекс Тейшейра Цзянсу Сунін
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