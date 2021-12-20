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Кінг-Конга засікли на Мальдівах. Він теж захотів до раю

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
20 грудня, 12:11
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Прізвисько Денису Бойку вигадали в Туреччині, але він не ображається. Воротар показав, як проводить свою відпустку перед стартом другої частини сезону
Денис не ображається на своє прізвисько
Денис не ображається на своє прізвисько / Фото: Колаж: Сьогодні

Голкіпер київського Динамо Денис Бойко наслідував приклад своїх одноклубників. І поїхав відпочивати на Мальдіви. До речі, там зараз Олександр Тимчик із дружиною.

З райських островів Денис запостив фото Instagram.

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Цікаво, що у соцмережах Денис під ніком Кінг-Конг. Так воротаря прозвали у Туреччині, де він виступав за Бешикташ.

Нагадаємо, місяць тому Бойко набив на нозі татуювання – велику букву "Д", як на емблемі київського "Динамо".

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Денису Бойку 33 роки. Він киянин, починав у Динамо. Пограв за ЦСКА, Оболонь, Кривбас, Дніпро, Бешикташ, Малагу.

Сім матчів зіграв за збірну України

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  • З Динамо став чемпіоном України у 2021 році, виграв Кубок України у 2020 та 2021 роках, Суперкубок у 2018 та 2019-му.
  • З Дніпром сягав фіналу Ліги Європи-2015.
  • З Бешикташем ставав чемпіоном Туреччини-2016.

Бойко – найкращий гравець Динамо в матчі з Бенфікою
Бойко – найкращий гравець Динамо в матчі з Бенфікою / Фото: Getty Images

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