Кінг-Конга засікли на Мальдівах. Він теж захотів до раю

Голкіпер київського Динамо Денис Бойко наслідував приклад своїх одноклубників. І поїхав відпочивати на Мальдіви. До речі, там зараз Олександр Тимчик із дружиною.
З райських островів Денис запостив фото Instagram.
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Цікаво, що у соцмережах Денис під ніком Кінг-Конг. Так воротаря прозвали у Туреччині, де він виступав за Бешикташ.
Нагадаємо, місяць тому Бойко набив на нозі татуювання – велику букву "Д", як на емблемі київського "Динамо".
Денису Бойку 33 роки. Він киянин, починав у Динамо. Пограв за ЦСКА, Оболонь, Кривбас, Дніпро, Бешикташ, Малагу.
Сім матчів зіграв за збірну України
- З Динамо став чемпіоном України у 2021 році, виграв Кубок України у 2020 та 2021 роках, Суперкубок у 2018 та 2019-му.
- З Дніпром сягав фіналу Ліги Європи-2015.
- З Бешикташем ставав чемпіоном Туреччини-2016.