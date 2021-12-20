Кинг-Конга засекли на Мальдивах. Он тоже захотел в рай

Прозвище Денису Бойко придумали в Турции, но он не обижается. Вратарь показал, как проводит свой отпуск перед стартом второй части сезона

Денис не обижается на свое прозвище / Фото: Коллаж: Сегодня

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко последовал примеру своих одноклубников. И поехал отдыхать на Мальдивы. Кстати, там сейчас Александр Тымчик с женой.

С райских островов Денис запостил фото в Instagram.

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Интересно, что в соцсетях Денис под ником Кинг-Конг. Так вратаря прозвали в Турции, где он выступал за Бешикташ.

Напомним, месяц назад Бойко набил на ноге татуировку – большую букву "Д", как на эмблеме киевского Динамо.

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Денису Бойко 33 года. Он киевлянин, начинал в Динамо. Поиграл за ЦСКА, Оболонь, Кривбасс, Днепр, Бешикташ, Малагу.

Семь матчей сыграл за сборную Украины.

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С Динамо стал чемпионом Украины в 2021 году, выиграл Кубок Украины в 2020 и 2021 годах, Суперкубок в 2018 и 2019-м.

С Днепром доходил до финала Лиги Европы-2015.

С Бешикташем становился чемпионом Турции-2016.