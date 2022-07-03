Здається, я дивлюся у вічі покійному батькові: від слів Срни розривається серце

Колишній капітан Шахтаря та збірної Хорватії Даріо Срна згадав свого батька, який став сиротою під час Другої світової війни

Срна не хоче, щоб діти бачили війну / Фото: Колаж: Сьогодні

Директор Шахтаря Даріо Срна відвідав шестирічного Іллю, який втратив батьків у Маріуполі. Після цієї зустрічі знаменитий футболіст зробив душевний пост у соцмережах.

"Мій рідний батько осиротів під час Другої світової війни. Зростати без батьків – це життя, яке жодна дитина не повинна випробувати. Це трагедія, що історія повторюється таким руйнівним чином. Сьогодні я стою перед Іллею, 6-річним хлопчиком, який нещодавно втратив обох батьків у Маріуполі. Він ровесник мого сина, і мені здається, що я дивлюся у вічі своєму покійному батькові. Моє серце розривається.

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Ми абсолютно зобов'язані зробити все, що в наших силах, щоб допомогти Іллі та таким дітям, як він. Дати цим дітям надію, і ми також маємо зробити все можливе, щоб історія перестала повторювати ці жахіття", – написав Срна в Instagram.

Раніше Ілля написав прем'єр-міністру Великобританії листа, якого Борису Джонсону передали під час його візиту до України.

У футболці з текстом цього листа Даріо і прийшов до Іллі.