Отак гість! Даріо Срна прийшов до хлопчика, який написав листа Борису Джонсону

Директор Шахтаря подарував Іллі форму донецького клубу, а потім вони разом зателефонували володарю "Золотого м'яча" Луці Модричу

Срна прийшов з подарунками до Іллі / Фото: Колаж: Сьогодні

Легендарний футболіст Шахтаря Даріо Срна прийшов у гості до хлопчика, який втратив батьків у Маріуполі.

Директор "гірників" подарував 6-річному Іллі Костушевичу форму Шахтаря та бутси, а ще вони поспілкувалися, пограли та випили чай. Також клуб надає опікунам хлопчика фінансову підтримку.

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Але на цьому сюрпризи для Іллі не закінчились. Вони разом із Даріо зателефонували до легендарного півзахисника Реала Луки Модрича – володаря "Золотого м'яча" 2018 року.

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Раніше Ілля написав прем'єр-міністру Великобританії листа, якого Борису Джонсону передали під час його візиту до України

"Передали оригінал та переклад, але, як виявилося в поїзді, пан Борис читає українською!", – написала пресслужба Укрзалізниці.

Джонсон отримав листа від хлопчика з Маріуполя / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні