Як зліпити сніговика: майстер-клас від гравця збірної України

Починаючи з 2012 року в передостанню неділю січня відзначається Всесвітній день снігу. До цієї дати снігу насипало вдосталь по всій Європі.
Читайте також: "Знайди мене, якщо зможеш": футболісти в снігопад в Туреччині зіграли в білій формі
Півзахисник збірної України Роман Безус зараз живе в Бельгії, де грає за місцевий "Гент". І до свята сімейство Безус зліпило шикарного сніговика. Допомагали Роману дружина Аня і три сини – Кирило, Матвій та Лука.
А всю роботу зняли на відео.
А це різдвяне сімейне фото:
В Україні 30-річний футболіст виступав за "Кремінь", "Ворсклу", "Динамо" і "Дніпро". У 2016-му перейшов в бельгійський "Сент-Трюйден". З 2019-го в "Генті". За збірну України провів 20 матчів і забив п'ять м'ячів.
Дивіться, як Безус забиває за збірну України:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк