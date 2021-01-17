Як зліпити сніговика: майстер-клас від гравця збірної України

Починаючи з 2012 року в передостанню неділю січня відзначається Всесвітній день снігу. До цієї дати снігу насипало вдосталь по всій Європі.

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Півзахисник збірної України Роман Безус зараз живе в Бельгії, де грає за місцевий "Гент". І до свята сімейство Безус зліпило шикарного сніговика. Допомагали Роману дружина Аня і три сини – Кирило, Матвій та Лука.

А всю роботу зняли на відео.

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А це різдвяне сімейне фото:

В Україні 30-річний футболіст виступав за "Кремінь", "Ворсклу", "Динамо" і "Дніпро". У 2016-му перейшов в бельгійський "Сент-Трюйден". З 2019-го в "Генті". За збірну України провів 20 матчів і забив п'ять м'ячів.

Дивіться, як Безус забиває за збірну України:

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