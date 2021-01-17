Українська
$ 28,05
34,01
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Как слепить снеговика: мастер-класс от игрока сборной Украины

17 января, 16:37

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Роман Безус здорово провел время с семьей

Начиная с 2012 года в предпоследнее воскресенье января отмечается Всемирный день снега. К этой дате снега насыпало вдоволь по всей Европе.

Реклама

Читайте также: "Найди меня, если сможешь": футболисты в снегопад в Турции сыграли в белой форме

Полузащитник сборной Украины Роман Безус сейчас живет в Бельгии, где играет за местный "Гент". И к празднику семейство Безус слепило шикарного снеговика. Помогали Роману супруга Аня и три сына – Кирилл, Матвей и Лука.

А всю работу засняли на видео.

Реклама

А это рождественское семейное фото:

В Украине 30-летний футболист выступал за "Кремень", "Ворсклу", "Динамо" и "Днепр". В 2016-м перешел в бельгийский "Сент-Трюйден". С 2019-го в "Генте". За сборную Украины провел 20 матчей и забил пять мячей.

Смотрите, как Безус забивает за сборную Украины:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Душитель" из Дагестана пообещал разобраться с Роналду (видео)MMA
Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной
Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборнойФутбол
Милевский порвал со своей девушкой
Милевский порвал со своей девушкойФутбол
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыном
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыномФутбол
Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножками
Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножкамиФутбол
"Феррари" в хлам! Сотрудник автомойки разбил суперкар итальянского вратаряФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять