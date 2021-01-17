"Знайди мене, якщо зможеш": футболісти в снігопад зіграли в білій формі

Суддя дозволив "Сівасспору" грати в формі, що майже зливається зі сніговим покривом поля

Незвичайним вийшов вчорашній матч чемпіонату Туреччини з футболу. Нинішні середняки – "Істанбул Башакшехір" і "Сівасспор" – провели матч у сніжну погоду. І все б нічого, адже подібне трапляється. Але по ходу гри з посиленням снігопаду стало ясно, що біла форма гостей поступово зливається з покровом поля. Добре ще, що грали помаранчевим м'ячем, а не білим.

Реклама

Раніше "Істанбул" відмовився догравати матч з "ПСЖ" через прояви расизму суддею.

Голами суперники обмінялися до перерви, коли телеглядачі ще могли знаходити футболістів "Сівасспора" на зображенні. Але в другому таймі ситуація стала змінюватися.

Ближче до кінця зустрічі про місцезнаходження гравців гостей можна було тільки здогадуватися. Тим не менш це не збентежило суддівську бригаду, і зустріч дограли в умовах, що склалися. А м'ячів суперники більше не забивали.

Реклама

В тренді Спонсори оголосили бойкот чемпіонату світу з хокею, якщо його залишать Лукашенку

Насправді поблизу для футболістів все виглядало не так гнітюче, як здавалося за телетрансляцією.

Недавній чемпіон, "Істанбул ББ", займає лише 11-те місце після 18 матчів, "Сівасспор" – 10-те. Лідирують "Бешикташ" і "Фенербахче".

Нагадаємо, Неймар зробив хет-трик у ворота "Істанбула", забивши по 20 м'ячів за "ПСЖ" і "Барсу". Дивіться, як "Істанбул ББ" і "Лейпциг" видали гольову перестрілку в Лізі чемпіонів:

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама