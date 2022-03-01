Як батькові, мені боляче: Бекхем закликав допомогти українським дітям

Війна в Україні не залишила байдужим легендарного англійського футболіста Девіда Бекхема.
Колишній гравець Манчестер Юнайтед та Реала закликав світову спільноту допомогти українським дітям.
"Ситуація в Україні руйнівна та жахлива для громадян цієї країни. Як будь-якому батькові, мені боляче дивитися, що безневинні діти живуть зараз у місці воєнних дій. Зі збільшенням ескалації конфлікту зростають і потреби дітей. Ви можете допомогти через організацію UNICEF", – заявив Бекхем.
Далі по темі
Читайте також:
- Путін, ми танцюватимемо на твоїй могилі! Українець попередив диктатора
- Протест проти Путіна: тренер Локомотива подав у відставку
- Світ має знати правду про війну в Україні! Потужний меседж наших футболістів
- Російська бомба у Харкові: реакція Усика
- Ударна сила! Найкращий нокаутер України вступив у тероборону
- Дружина легіонера Динамо народила у Києві під бомбами