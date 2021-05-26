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Як обіграти МЮ і Алекса Фергюсона в фіналі Ліги Європи: в Вільярреалі відкрили секрет

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
26 травня, 10:09
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Захисник іспанської команди Пау Торрес вважає, що потрібно позбавити суперника м'яча, а його партнерам настав час виграти європейський кубок
/ Фото: Reuters

Сьогодні ввечері в Польщі відбудеться фінальний поєдинок Ліги Європи. На нашому сайті стартував онлайн Вільярреал – Манчестер Юнайтед. Незважаючи на те, що букмекери віддають перевагу англійцям, іспанці мають намір взяти євротрофей.

24-річний захисник Вільярреала і збірної Іспанії Пау Торрес впевнений в силі своїх партнерів. Його слова наводить сайт клубу:

"У фіналі вам в будь-якому випадку доведеться зіграти з дуже сильним суперником. Але ми спокійні і вже розібрали гру МЮ, знаємо його сильні і слабкі сторони. Після стількох років наполегливої роботи ми повинні зробити все, щоб виграти цей фінал для клубу і домогтися чого- то особливого.

Емері часто вигравав цей турнір і підготував нас як слід. Ми повністю впевнені в його плані на гру. Мотивація і жага перемоги дозволить нам впоратися з нервами. Будемо намагатися переводити гру в ті зони, де у нас буде перевага. Потрібно контролювати м'яч, щоб суперники бігали за ним".

Дізнайтеся, де дивитися фінал Ліги Європи Вільярреал – МЮ.

До слова, англійська гранд привіз до Гданська свого легендарного тренера Алекса Фергюсона, щоб він надихнув футболістів. Почекаємо до вечора й побачимо, чиї ж козирі виявляться сильнішими.

Дивіться, як Вільярреал обіграв лондонський Арсенал:

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