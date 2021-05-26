Як обіграти МЮ і Алекса Фергюсона в фіналі Ліги Європи: в Вільярреалі відкрили секрет

Сьогодні ввечері в Польщі відбудеться фінальний поєдинок Ліги Європи. На нашому сайті стартував онлайн Вільярреал – Манчестер Юнайтед. Незважаючи на те, що букмекери віддають перевагу англійцям, іспанці мають намір взяти євротрофей.

24-річний захисник Вільярреала і збірної Іспанії Пау Торрес впевнений в силі своїх партнерів. Його слова наводить сайт клубу:

"У фіналі вам в будь-якому випадку доведеться зіграти з дуже сильним суперником. Але ми спокійні і вже розібрали гру МЮ, знаємо його сильні і слабкі сторони. Після стількох років наполегливої роботи ми повинні зробити все, щоб виграти цей фінал для клубу і домогтися чого- то особливого.

Емері часто вигравав цей турнір і підготував нас як слід. Ми повністю впевнені в його плані на гру. Мотивація і жага перемоги дозволить нам впоратися з нервами. Будемо намагатися переводити гру в ті зони, де у нас буде перевага. Потрібно контролювати м'яч, щоб суперники бігали за ним".