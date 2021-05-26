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Как обыграть МЮ и Алекса Фергюсона в финале Лиги Европы: в Вильярреале открыли секрет

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
26 мая, 10:09
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Защитник испанской команды Пау Торрес считает, что нужно лишить соперника мяча, а его партнерам пришло время выиграть европейский кубок
Футболисты Вильярреала на тренировке
Футболисты Вильярреала на тренировке / Фото: Reuters

Сегодня вечером в Польше состоится финальный поединок Лиги Европы. На нашем сайте стартовал онлайн Вильярреал – Манчестер Юнайтед. Несмотря на то, что букмекеры отдают преимущество англичанам, испанцы намерены взять евротрофей.

24-летний защитник Вильярреала и сборной Испании Пау Торрес уверен в силе своих партнеров. Его слова приводит сайт клуба:

"В финале вам в любом случае предстоит сыграть с очень сильным соперником. Но мы спокойны и уже разобрали игру МЮ, знаем его сильные и слабые стороны. После стольких лет упорной работы мы должны сделать все, чтобы выиграть этот финал для клуба и добиться чего-то особенного.

Эмери часто выигрывал этот турнир и подготовил нас как следует. Мы полностью уверены в его плане на игру. Мотивация и жажда победы позволит нам справиться с нервами. Будем стараться переводить игру в те зоны, где у нас будет преимущество. Нужно контролировать мяч, чтобы соперники бегали за ним".

Узнайте, где смотреть финал Лиги Европы Вильярреал – МЮ.

К слову, английский гранд привез в Гданьск своего легендарного тренера Алекса Фергюсона, чтобы он вдохновил футболистов. Подождем и увидим, чьи же козыри окажутся сильнее.

Смотрите, как Вильярреал обыграл лондонский Арсенал:

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