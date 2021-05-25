Вільярреал – Манчестер Юнайтед: де дивитися фінал Ліги Європи

Список трансляцій фінального матчу Ліги Європи на ТБ і в інтернеті. У головному матчі турніру Вільярреал битиметься з Манчестер Юнайтед на "Гданськ Арені" в Польщі

Матч Вільярреал - Манчестер Юнайтед можна буде дивитися в прямому ефірі. Фото: REUTERS/Peter Powell

У середу в Ґданську на стадіоні "Ґданськ Арена" Вільярреал і Манчестер Юнайтед розіграють між собою трофей Ліги Європи. Матч розпочнеться о 22:00, а на нашому сайті пройде онлайн трансляція матчу Вільярреал – МЮ з відео голів. Також поєдинок покажуть на ТБ і в інтернеті.

Де дивитися фінал Ліги Європи Вільярреал – МЮ:

Футбол 2, live

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Футбол 2, четвер, 9:40 (повтор)

Футбол 1, четвер, 17:40 (повтор)

Футбол 1, п'ятниця, 10:20 (повтор)

Футбол 2, п'ятниця, 20:20 (повтор)

Цікаво, що в своїй історії команди вже чотири рази зустрічалися між собою, але всі матчі завершилися нульовими нічиїми.

Зазначимо, що МЮ вигравав Лігу Європи в 2017 році, в той час як Вільярреал вперше в історії пробився до фіналу єврокубків. Але на чолі іспанського клубу досвідчений Унаї Емері, який тричі перемагав в турнірі з Севільєю.

Втім, букмекери не вірять, що Вільярреал зможе перешкодити "Червоним дияволам" поповнити музей черговим трофеєм: коефіцієнт на перемогу команди Уле Гуннара Сульшера в основний час – 1.80, на нічию – 3.60, на перемогу Вільярреала – 4.80. На результат зустрічі в разі додаткового часу коефіцієнти такі: 1.42 проти 3.05 на користь МЮ.

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Дивіться, як команди виходили в фінал Ліги Європи: