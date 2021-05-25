Вильярреал – Манчестер Юнайтед: где смотреть финал Лиги Европы

Список трансляций финального матча Лиги Европы на ТВ и в интернете. В главном матче турнира Вильярреал сразится с Манчестер Юнайтед на "Гданьск Арене" в Польше

Матч Вильярреал - Манчестер Юнайтед можно будет смотреть в прямом эфире. Фото: REUTERS/Peter Powell

В среду в Гданське на стадионе "Гданьск Арена" Вильярреал и Манчестер Юнайтед разыграют между собой трофей Лиги Европы. Матч начнется в 22:00, а на нашем сайте пройдет онлайн-трансляция матча Вильярреал – МЮ с видео голов. Также поединок покажут на ТВ и в интернете.

Где смотреть финал Лиги Европы Вильярреал – МЮ:

Футбол 2, live

OLL.TV (в подписке)

Футбол 2, четверг, 09:40 (повтор)

Футбол 1, четверг, 17:40 (повтор)

Футбол 1, пятница, 10:20 (повтор)

Футбол 2, пятница, 20:20 (повтор)

Интересно, что в своей истории команды уже четырежды встречались между собой, но все матчи завершились нулевыми ничьими.

Отметим, что МЮ выигрывал Лигу Европы в 2017 году, в то время как Вильярреал впервые в истории пробился в финал в еврокубках. Но во главе испанского клуба опытный Унаи Эмери, трижды побеждавший в турнире с Севильей.

Впрочем, букмекеры не верят, что Вильярреал сможет помешать "Красным дьяволам" пополнить музей очередным трофеем: коэффициент на победу команды Уле Гуннара Сульшера в основное время – 1.80, на ничью – 3.60, на победу Вильярреала – 4.80. На исход встречи в случае дополнительного времени коэффициенты следующие: 1.42 против 3.05 в пользу МЮ.

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Смотрите, как команды выходили в финал Лиги Европы: