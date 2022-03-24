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Італія – Македонія: де дивитися і хто фаворит стикового матчу ЧС-2022

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сьогодні
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24 березня, 10:16
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Сьогодні у Палермо на стадіоні "Ренцо Барбера" відбудеться стиковий матч ЧС-2022 між збірними Італії та Північної Македонії.

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Коли початок. Стартовий свисток у матчі буде дано о 21:45 за київським часом.

Де дивитись. У прямому ефірі матч транслюватиметься на платформі Oll.tv, телеканал "Футбол 1" покаже поєдинок у запису 25 березня, о 0:20.

Історія протистояння. Загалом двічі команди перетиналися між собою. У 2016 році італійці виграли в гостях – 3:2, а через рік була зафіксована нічия – 1:1.

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Хто фаворит. У букмекерських конторах майже не сумніваються в успіху господарів поля. Котирування на основний час: Італія – 1.18, нічия – 7.00, Північна Македонія – 20.00.

Коефіцієнт на прохід: Італія – 1.06, Північна Македонія – 5.30. У відсотках це – 86 проти 14.

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Що далі. Переможець цієї пари зустрінеться 29 березня із переможцем протистояння Португалія – Туреччина.

Що з Україною? Наша команда теж мала сьогодні зіграти стиковий матч проти Шотландії. Але гру перенесли на червень.

Бан для орків. Збірну Росії дискваліфікували через війну в Україні. Польща вийшла у фінал плей-офф.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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