Италия – Македония: где смотреть и кто фаворит стыкового матча ЧМ-2022

Команды сыграют в полуфинале плей-офф чемпионата мира – если основное время завершится вничью, то будет назначено дополнительное, а за ним и серия пенальти

Македонцам будет сложно пройти чемпионов Евро-2020 / Фото: Коллаж: Сегодня

В четверг, 24 марта, в Европе пройдут поединки квалификации за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.

Сегодня в Палермо на стадионе "Ренцо Барбера" состоится стыковой матч ЧМ-2022 между сборными Италии и Северной Македонии.

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Когда начало. Стартовый свисток в матче будет дан в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть. В прямом эфире матч будет транслироваться на платформе Oll.tv, телеканал "Футбол 1" покажет поединок в записи 25 марта, в 0:20.

История противостояния. Всего дважды команды пересекались между собой. В 2016 году итальянцы выиграли в гостях – 3:2, а через год была зафиксирована ничья – 1:1.

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Кто фаворит. В букмекерских конторах почти не сомневаются в успехе хозяев поля. Котировки на основное время: Италия – 1.18, ничья – 7.00, Северная Македония – 20.00.

Коэффициент на проход: Италия – 1.06, Северная Македония – 5.30. В процентах это – 86 против 14.

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Что дальше. Победитель этой пары встретится 29 марта с победителем противостояния Португалия – Турция.

Что с Украиной. Наша команда тоже должна была сегодня сыграть стыковой матч против Шотландии. Но игру перенесли на июнь.

Бан для орков. Сборную России дисквалифицировали из-за войны в Украине. Польша вышла в финал плей-офф.