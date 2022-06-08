Ірландія – Україна: де і о котрій дивитись матч Ліги націй

Підопічні Олександра Петракова проведуть перший поєдинок у рамках нового розіграшу Ліги націй

В Дубліні очікується кілька тисяч українських фанів

У середу, 8 червня, збірна України розпочинає виступи у Лізі націй. У Дубліні наша команда зіграє проти Ірландії.

Подивіться передматчеве тренування українців:

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О котрій матч? Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Де дивитись? Наш сайт веде онлайн-трансляцію матчу Ірландія – Україна.

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Крім того, пряма трансляція буде на загальнонаціональному каналі "Індиго TV", а також на "Футбол 1" та платформі OLL.TV.

Що за турнір? Усі команди Європи розділені на чотири дивізіони, які розбиті на чотири групи (крім останнього, там дві). Переможці груп підвищуються у класі, найгірші – знижуються. Переможці груп вищого дивізіону через півфінали та фінал розіграють трофей.

Збірна України грає у другому за силою дивізіоні. Свої домашні матчі наша команда проводитиме у польському Лодзі.

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Хто наші суперники? Ірландія, Шотландія та Вірменія.

Яка ще користь від Ліги націй? Збірні, які не пробилися на чемпіонат Європи через пряму кваліфікацію, матимуть другий шанс. 12 команд за результатами Ліги націй потраплять до плей-офф, де розіграють три перепустки на Євро-2024.