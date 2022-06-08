Ирландия – Украина: где и во сколько смотреть матч Лиги наций

Подопечные Александра Петракова проведут первый поединок в рамках нового розыгрыша Лиги наций

В Дублине ожидается несколько тысяч украинских фанов / Фото: REUTERS

В среду, 8 июня, сборная Украины начинает выступления в Лиге наций. В Дублине наша команда сыграет против Ирландии.

Посмотрите предматчевую тренировку украинцев:

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Во сколько матч? Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть? Наш сайт ведет онлайн-трансляцию матча Ирландия – Украина.

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Кроме того, прямая трансляция будет на общенациональном канале "Індиго TV", а также на "Футбол 1" и платформе OLL.TV.

Что это за турнир? Все команды Европы разделены на четыре дивизиона, которые разбиты на четыре группы (кроме последнего, там две). Победители групп повышаются в классе, худшие – понижаются. Победители групп высшего дивизиона через полуфиналы и финал разыграют трофей.

Сборная Украины играет во втором по силе дивизионе. Свои домашние матчи наша команда будет проводить в польском Лодзе.

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Кто наши соперники? Ирландия, Шотландия и Армения.

Какая еще польза от Лиги наций? Сборные, которые на пробились на чемпионат Европы через прямую квалификацию, получат второй шанс. 12 команд по результатам Лиги наций попадут в плей-офф, где разыграют три пропуска на Евро-2024.