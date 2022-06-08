Ирландия – Украина. Онлайн-трансляция матча

Текстовая трансляция поединка Лиги наций УЕФА. Вашему вниманию – поминутный комментарий игры в Дублине с яркими фото со стадиона

8 июня в Дублине на стадионе "Авива" состоится матч Лиги наций, в котором сразятся Ирландия и Украина. Команды сразятся в рамках дивизиона В в группе 1.

Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Для нашей команды эта игра станет стартовой в третьем сезоне Лиги наций. За текстовой трансляцией вы можете следить на нашем сайте.

Реклама

ОНЛАЙН ИРЛАНДИЯ – УКРАИНА

Реклама

Свою главную задачу на июньский сбор Украина не выполнила. В плей-офф отбора на ЧМ-2022 команда Петракова сумела одолеть Шотландию (3:1), а вот в финале "сине-желтые" минимально уступили Уэльсу.

Теперь же настал черед нового турнира для сборной – Лиги наций УЕФА. Наша команда оказалась во втором дивизионе после "кабинетного" вылета из элиты от Швейцарии. Теперь же нашими соперниками в борьбе за возвращение в Лигу А станут уже знакомая нам Шотландия, а также Армения и Ирландия.

Реклама

Именно игрой с последней мы и начнем данный сезон. Александр Петраков уже объявил, что в Дублине сыграет неосновной состав сборной из-за нагрузки после игр квалификации ЧМ-2022.

Ирландия же уже успела провести одну игру в Лиге наций. Команда Стивена Кенни неожиданно уступила в гостях Армении. На ЧМ "зеленые парни" не смогли отобраться, пропустив вперед в отборочной группе Сербию и Португалию.

Реклама

ЛИДЕРЫ ИРЛАНДИИ

Нынешняя ирландская команда проходит стадию обновления. Основные ее лидеры сосредоточены в защите – ветеран Эвертона Коулмен, крайки из Шеффилд Юнайтед Иган и Стивенс, а также оборонец Тоттенхэма Доэрти.

Читайте также: Болельщики сборной Украины унизили Тимощука

В линии атаки ведущие роли играют хавбеки Астон Виллы Коннор Хурихейн и Ньюкасла Джефф Хендрик, а также форвард Вест Бромвича Каллум Робинсон.

УСПЕХИ СБОРНОЙ ИРЛАНДИИ

Команда по три раза выходила на ЧМ и на Евро. При этом на Мундиале каждый раз обязательно выходила в плей-офф, а в 1990 году на дебютном ЧМ и вовсе дошла до четвертьфинала.

На континентальном первенстве успехи более скромные. В 1988 и 2012 годах команда не вышла из группы, а в 2016 году остановилась в 1/8 финала на французах.

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Забавно, но Украина не имеет опыта личных встреч с четырьмя европейскими сборными. Одна из них – как раз Ирландия (наряду с Бельгией, Гибралтаром и Лихтенштейном)! Всего наша команда провела 21 встречу с британцами. Лишь с англичанами у нас отрицательная статистика:

Англия (+1=2-5)

(+1=2-5) Уэльс (+1=2-1)

(+1=2-1) Шотландия (+2=0-1)

(+2=0-1) Северная Ирландия (+3=2-1)

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом дуэли считается сборная Ирландии. Коэффициент на победу подопечных Стивена Кенни составляет 2.41, тогда как на Украину – 3.30. Ничья же оценивается в 3.15.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матч Ирландия – Украина в прямой трансляции будет доступен на телеканале Футбол 1. Также в онлайн-режиме за игрой можно будет наблюдать на сервисе OLL.TV.