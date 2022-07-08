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Ірландія на колінах! Український форвард наробив галасу у єврокубках

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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8 липня, 08:47
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Олександр Філіппов допоміг Ризі здобути комфортну перемогу на полі Деррі Сіті. Знайомимося з усіма результатами першого раунду відбору Ліги Конференцій
Олександр Філіппов провів ударний матч за Ригу
Олександр Філіппов провів ударний матч за Ригу

Учора відбулися матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій УЄФА. Це другий розіграш турніру, який, по суті, є третім за рангом єврокубком.

У 30 поєдинках зіграли аж п'ятеро українців. Дмитро Каневцев із грузинською Ділою поступився в гостях фінському КуПСу (0:2), а Станіслав Біленький із Динамо Тбілісі з боєм програв естонському клубу Пайде (2:3).

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Ще троє наших співвітчизників зіграли за Ригу, яка здолала у гостях Деррі Сіті (2:0). Юрченко вийшов на заміну, а Вакулко та Філіппов відіграли весь матч. Саме останній і вирішив результат дуелі, відзначившись голом та пасом.

Усі результати матчів 1 кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій:

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  • Гзіра – Атлетік Ескальдес 1:1
  • Сент-Джозефс – Ларн 0:0
  • Інтер Турку – Дрита 1:0
  • Вікінгур – ФК Європа 1:0
  • Алашкерт – Хамрун 1:0
  • Санта-Колома – Брейдаблік 0:1
  • Борац-Б-36 Торсхавн 2:0
  • КуПС – Діла 2:0
  • Мегліс – Крусейдерс 2:1
  • Паневежис – Мілсамі 0:0
  • Погонь – Рейк'явік 4:1
  • Сабуртало – Партизані 0:1
  • Флора – СІК 1:0
  • Ружомберок – Кауно Жалгіріс 2:0
  • Динамо Тбілісі – Пайде 2:3
  • Олімпія – Дифферданж 1:1
  • Сфінтул Георге – Мура 1:2
  • Флоріана – Петрокуб 0:0
  • Бала Таун – Слайго Роверс 1:2
  • Динамо Мінськ – Дечич 1:1
  • Гжилані – Лієпая 1:0
  • Лячі – Іскра 0:0
  • Фола – Тре Фьорі 0:1
  • ХБ Торсхавн – Ньютаун 1:0
  • Шкендія – Арарат 2:0
  • Лехія – Академія Пандев 4:1
  • Будучість – Лапі 2:0
  • Дунайська Стреда – Кліфтонвілл 2:1
  • Деррі Сіті – Рига 0:2
  • Тре Пенне – Тузла-Сіті 0:2

Матчі у відповідь пройдуть 12-14 липня. Зазначимо, що у цьому турнірі також виступлять українські Ворскла та Зоря. Полтавці почнуть з другого кваліфікаційного раунду (суперник – шведський АІК), а луганці – з третього.

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