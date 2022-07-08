Ирландия на коленях! Украинский форвард наделал шума в еврокубках

Александр Филиппов помог Риге добыть комфортную победу на поле Дерри Сити. Знакомимся со всеми результатами первого раунда отбора Лиги Конференций

Александр Филиппов провел ударный матч за Ригу

Вчера прошли матчи первого квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА. Это второй розыгрыш турнира, который по сути является третьим по рангу еврокубком.

В 30-ти поединках сыграли аж пятеро украинцев. Дмитрий Каневцев с грузинской Дилой уступил в гостях финскому КуПСу (0:2), а Станислав Беленький из Динамо Тбилиси с боем проиграл эстонскому клубу Пайде (2:3).

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Еще трое наших соотечественников сыграли за Ригу, которая одолела в гостях Дерри Сити (2:0). Юрченко вышел на замену, а Вакулко и Филиппов отыграли весь матч. Именно последний и решил исход дуэли, отметившись голом и пасом.

Все результаты матчей 1 квалификационного раунда Лиги Конференций:

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Гзира – Атлетик Эскальдес 1:1

Сент-Джозефс – Ларн 0:0

Интер Турку – Дрита 1:0

Викингур – ФК Европа 1:0

Алашкерт – Хамрун 1:0

Санта-Колома – Брейдаблик 0:1

Борац – Б-36 Торсхавн 2:0

КуПС – Дила 2:0

Мэглис – Крусейдерс 2:1

Паневежис – Милсами 0:0

Погонь – Рейкъявик 4:1

Сабуртало – Партизани 0:1

Флора – СИК 1:0

Ружомберок – Кауно Жалгирис 2:0

Динамо Тбилиси – Пайде 2:3

Олимпия – Дифферданж 1:1

Сфынтул Георге – Мура 1:2

Флориана – Петрокуб 0:0

Бала Таун – Слайго Роверс 1:2

Динамо Минск – Дечич 1:1

Гжилани – Лиепая 1:0

Лячи – Искра 0:0

Фола – Тре Фьори 0:1

ХБ Торсхавн – Ньютаун 1:0

Шкендия – Арарат 2:0

Лехия – Академия Пандев 4:1

Будучность – Лапи 2:0

Дунайска Стреда – Клифтонвилл 2:1

Дерри Сити – Рига 0:2

Тре Пенне – Тузла-Сити 0:2

Ответные матчи пройдут 12-14 июля. Отметим, что в данном турнире также выступят украинские Ворскла и Заря. Полтавчане начнут со второго квалификационного раунда (соперник – шведский АИК), а луганчане – с третьего.