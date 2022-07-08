Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇬🇧 Отставка Джонсона ℹ Выезд военнообязанных 🎆 "Хлопки" в России ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Ирландия на коленях! Украинский форвард наделал шума в еврокубках

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июля, 08:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Александр Филиппов помог Риге добыть комфортную победу на поле Дерри Сити. Знакомимся со всеми результатами первого раунда отбора Лиги Конференций
Александр Филиппов провел ударный матч за Ригу
Александр Филиппов провел ударный матч за Ригу

Вчера прошли матчи первого квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА. Это второй розыгрыш турнира, который по сути является третьим по рангу еврокубком.

В 30-ти поединках сыграли аж пятеро украинцев. Дмитрий Каневцев с грузинской Дилой уступил в гостях финскому КуПСу (0:2), а Станислав Беленький из Динамо Тбилиси с боем проиграл эстонскому клубу Пайде (2:3).

Реклама

Читайте также: Результаты первого раунда квалификации Лиги чемпионов

Еще трое наших соотечественников сыграли за Ригу, которая одолела в гостях Дерри Сити (2:0). Юрченко вышел на замену, а Вакулко и Филиппов отыграли весь матч. Именно последний и решил исход дуэли, отметившись голом и пасом.

Все результаты матчей 1 квалификационного раунда Лиги Конференций:

Реклама
  • Гзира – Атлетик Эскальдес 1:1
  • Сент-Джозефс – Ларн 0:0
  • Интер Турку – Дрита 1:0
  • Викингур – ФК Европа 1:0
  • Алашкерт – Хамрун 1:0
  • Санта-Колома – Брейдаблик 0:1
  • Борац – Б-36 Торсхавн 2:0
  • КуПС – Дила 2:0
  • Мэглис – Крусейдерс 2:1
  • Паневежис – Милсами 0:0
  • Погонь – Рейкъявик 4:1
  • Сабуртало – Партизани 0:1
  • Флора – СИК 1:0
  • Ружомберок – Кауно Жалгирис 2:0
  • Динамо Тбилиси – Пайде 2:3
  • Олимпия – Дифферданж 1:1
  • Сфынтул Георге – Мура 1:2
  • Флориана – Петрокуб 0:0
  • Бала Таун – Слайго Роверс 1:2
  • Динамо Минск – Дечич 1:1
  • Гжилани – Лиепая 1:0
  • Лячи – Искра 0:0
  • Фола – Тре Фьори 0:1
  • ХБ Торсхавн – Ньютаун 1:0
  • Шкендия – Арарат 2:0
  • Лехия – Академия Пандев 4:1
  • Будучность – Лапи 2:0
  • Дунайска Стреда – Клифтонвилл 2:1
  • Дерри Сити – Рига 0:2
  • Тре Пенне – Тузла-Сити 0:2

Ответные матчи пройдут 12-14 июля. Отметим, что в данном турнире также выступят украинские Ворскла и Заря. Полтавчане начнут со второго квалификационного раунда (соперник – шведский АИК), а луганчане – с третьего.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Спорт
Показать еще
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Наука и технологии
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Авто
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Последние новости
Больше новостей
Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1837
2
Бельгия Бельгия
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франция Франция
1764
5
Англия Англия
1737
6
Испания Испания
1716
7
Италия Италия
1713
8
Нидерланды Нидерланды
1679
9
Португалия Португалия
1675
10
Дания Дания
1665
Какое место у Украины
Покер-кейс
Открывай - и побеждай!
Азартные новости
Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
20 авг.
23:00
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Опрос
Бой года
До боя Усик - Джошуа
Джидда, Саудовская Аравия

20 августа

Последние новости
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2157К
2
Александр Усик Александр Усик
1698К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1660К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1150К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
1021К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
871К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
658К
8
Виталий Кличко Виталий Кличко
515К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Юлия Герасимова Юлия Герасимова
449К
У кого самый большой прогресс
Победители Лиги чемпионов
ТОП-5 лучших команд
1
Реал Реал
14
2
Милан Милан
7
3
Бавария Бавария
6
4
Ливерпуль Ливерпуль
6
5
Барселона Барселона
5
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
ПОКЕР НА СТОРОНЕ ДОБРА
PokerMatch new

Патрик
Леонард

Англия
Доллары для Украины
Премьер-лига
Чемпионат Англии
1
Манчестер Сити Манчестер Сити
93
2
Ливерпуль Ливерпуль
92
3
Челси Челси
74
Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
86
2
Барселона Барселона
73
3
Атлетико Атлетико
71
Бундеслига
Чемпионат Германии
1
Бавария Бавария
77
2
Боруссия Д Боруссия Д
69
3
Байер Байер
64
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
86
2
Интер Интер
84
3
Наполи Наполи
79
Лига 1
Чемпионат Франции
1
ПСЖ ПСЖ
86
2
Марсель Марсель
71
3
Монако Монако
69

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять