Грайте з білорусами, фашисти! Азіатська збірна відмовилася проводити матч з Росією

Збірна Ірану не захотіла зв'язуватися з країною, яку ігнорує весь цивілізований світ

Збірна Ірану не хоче грати з росіянами

Російський футбол поступово ізолюється від цивілізованого світу та забуває про міжнародні матчі. УЄФА не допускає клуби з РФ до єврокубків.

Також без матчів залишається і місцева збірна. У березні її усунули від участі у відборі на ЧС-2022, а нещодавно позбавили права грати у Лізі націй. Під питанням і відбір на Євро-2024, який стартує наступної весни.

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Тим часом місцеві футбольні голови намагаються вигадати хоч якусь "перемогу" для своєї команди. У березні збірна Росії провела спаринг зі своєю другою збірною.

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А на вересень РФС планувала організувати товариський матч зі збірною Ірану. Втім, навіть ця ісламська республіка послала фашистів на три літери.

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"Проведення товариської гри в нашій країні проти Росії не стоїть у планах федерації. Ця інформація не відповідає дійсності", – заявив пресаташе Федерації футболу ІР Іран Мохамад Джаамад.

Нагадаємо, що Іран вийшов на ЧС-2022, де міг би стати суперником України. Щоправда, наша команда поступилася у фіналі плей-оф відбору Уельсу. Тепер з іранцями у групі зіграють валлійці, а також команди Англії та США,