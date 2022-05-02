Проситимуться до КНДР! Росію вигнали із європейського футболу

Збірна та російські клуби виключені зі всіх європейських змагань наступного сезону. Вони зібралися проситися до азіатських ліг

Мінімум рік у Росії не буде хорошого футболу / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні відбулося засідання Виконкому УЄФА, де було ухвалено важливе рішення для "забезпечення безперешкодного проведення турнірів у безпечних та спокійних для всіх учасників умовах".

Простими словами, Росію вигнали із європейського футболу. Отакий це має вигляд, за заявою УЄФА.

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Ліга націй-2022/23

Росія не візьме участь у групі 2 Ліги B і автоматично займе у ній четверте місце. Відповідно, після завершення групового етапу вона займе підсумкове 16-те місце серед усіх команд Ліги В і буде понижена у класі.

Євро-2022 серед жінок

Росія не візьме участі у фінальній стадії чемпіонату Європи-2022. Її замінить збірна Португалії, яку росіянки перемогли у стикових матчах.

Єврокубки

У сезоні 2022/23 у єврокубках не буде представників Росії. Для розрахунку клубного рейтингу асоціацій на сезон 2022/23 Росії буде нараховано найменшу кількість балів, набраних її клубами за останні п'ять сезонів, а саме 4,333 бали.

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Юнацькі турніри

Збірні Росії не візьмуть участь у розіграші чемпіонатів Європи-2022/23 серед юнаків та дівчат до 17 та 19 років.

Заявки на проведення Євро-2028/32

Виконавчий комітет УЄФА оголосив, що заявки Російського футбольного союзу на проведення Євро-2028 та Євро-2032 визнано недійсними.

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Тепер у Росії хочуть попроситися в Азіатську конфедерацію футболу, щоб грати з КНДР, Монголією та Брунеєм.