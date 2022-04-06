"Ідіть на х*й, далі – тільки українською": Влада Седан відмовилася спілкуватися російською

Дружина Олександра Зінченка відправила всіх росіян на три літери та заявила, що достукуватися до них марно

Ще вагітна Влада Седан у Бухаресті / Фото: Instagram

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже півтора місяці. Фашистська армія Путіна нещадно громить наші міста, вбиває мирне населення та навіть дітей.

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Агресія сусідів згуртувала українців навколо єдиної мети – захистити свою землю та дати відсіч окупантам. Війна вплинула і на відому журналістку Владу Седан, яка відома також як дружина футболіста збірної України Олександра Зінченка.

Дівчина дала інтерв'ю програмі "Денисов TIME", відмовившись говорити російською мовою. Влада дала ясне посилання всім росіянам, відправивши їх слідом за кораблем.

"Мені нескладно спілкуватися російською мовою, але вже минуло понад сорок днів війни. Все, що я можу сказати цією мовою, щоб мене почуло якомога більше росіян: "Йдіть на х*й". Вибачатися за ці слова я не буду. Це все.

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Тепер я хочу перейти на українську мову. Я вважаю, що після стількох днів війни продовжувати спроби достукатися до російського народу немає сенсу. Краще підійду і тричі головою об стіну вдарю. Користі отримаю більше. Як мінімум, кровопостачання в голові покращає. На жаль, там нема до кого стукати. Може, перед ними навколішки ще стати? Робити цього не буду, далі спілкуватимуся лише українською мовою".

Зазначимо, що журналістка телеканалів Футбол і раніше говорила українською, проте могла переходити і на російську. Останнім часом Влада живе у Манчестері разом з Олександром, де виховують доньку Єву, яка народилася минулого літа.