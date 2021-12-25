Ібра не змінюється. Швед провокативно привітав фанів з Різдвом

40-річний футболіст у своєму Instagram опублікував вітальний різдвяний пост. На фото – свічка у вигляді кисті руки, що демонструє непристойний жест.
"З Різдвом", – підписав Златан своє оригінальне вітання.
Зазначимо, що таке вітання стало традиційним для шведського нападаючого. Попередні два свята Ібра привітав своїх фанів листівками з таким самим змістом.
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Привітання у 2020 році.
І у 2019.
Нещодавно ми розповідали, як Златан Ібрагімович скаржився на "нелегке" життя у Манчестер Юнайтед. Футболісту довелося заплатити один фунт за сік із міні-бару готелю, при зарплаті близько мільйона фунтів на тиждень.
Також ми повідомляли, як Маріо Балотеллі перейняв звичку Ібри вітати партнерів за командою. Щоправда, їхні одноклубники від таких знаків уваги явно не в захваті.