16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Хорватський шлагбаум для Росії: розклад, трансляції та котирування матчів відбору на ЧС-2022

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
14 листопада, 11:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні вирішується доля трьох прямих путівок на мундіаль. Невдахи поєдинків змушені будуть пройти через сито плей-оф
Збірна Хорватії сьогодні спробує зупинити збірну Росії
Збірна Хорватії сьогодні спробує зупинити збірну Росії / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У неділю, 14 листопада, буде зіграно десять відбіркових матчів ЧС-2022. Вже забезпечили собі вихід до фінальної частини мундіалю Німеччина. А ось для збірних Португалії, Сербії, Росії, Хорватії, Швеції та Іспанії все вирішиться сьогодні.

Відбір на ЧС-2022
дивiться на olltv
Дивитися

ГРУПА А

Реклама

21:45. Португалія – Сербія

TV: Футбол 1

Котирування: 1.60 – 4.30 – 5.60

Реклама

21:45. Люксембург – Ірландія

TV: Футбол 3

Котирування: 3.75 – 3.15 – 2.21

Реклама
  • Матч Португалія та Сербія визначать переможця групи. Команду Роналду влаштує перемога та нічия.
  • Сербії необхідна лише перемога.

ГРУПА В

21:45. Іспанія – Швеція

TV: Футбол 2

Котирування: 1.45 – 4.80 – 7.40

21:45. Греція – Косово

Котирування: 1.77 – 3.60 – 5.20

  • Іспанія у очному протистоянні зі Швецією має перевагу. Щоб вийти на ЧС-2022, з першого місця їх влаштує нічия.
  • Швеція гарантувала собі друге місце, щоб очолити групу необхідно перемагати Іспанію.

ГРУПА Н

16:00. Хорватія – Росія

TV: Футбол 3

Котирування: 1.67 – 4.00 – 5.30

16:00. Словенія – Кіпр

TV: Футбол 1

Котирування: 1.33 – 4.80 – 12.50

16:00. Мальта – Словаччина

TV: Футбол 2

Котирування: 10.00 – 4.50 – 1.40

  • Хорватію в матчі з Росією влаштує лише перемога – у такому разі вони напряму потрапляють на ЧС-2022.
  • Росію влаштує і виїзна нічия.

ГРУПА J

19:00. Північна Македонія – Ісландія

TV: Футбол 2

Котирування: 1.57 – 4.10 – 6.40

19:00. Вірменія – Німеччина

TV: Футбол 1

Котирування: 17.00 – 8.60 – 1.16

19:00. Ліхтенштейн – Румунія

Котирування: 33.00 – 11.50 – 1.09

  • Німеччина гарантувала путівку на ЧС-2022.
  • За друге місце змагатимуться Північна Македонія та Румунія.

Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. У них візьмуть участь володарі других місць у відбіркових групах, а також два найкращі переможці груп у загальному рейтингу Ліги націй-2020/21, які не потрапили у фінальний турнір ЧС безпосередньо або не вийшли у "стики" з других місць у відбіркових групах.

Ці 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці цих шляхів стануть учасниками чемпіонату світу.

футболЧС-2022
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Боснія і Герцеговина

16 лист

21:45

Україна

3.28

3.40

2.37
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 19 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 20 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти