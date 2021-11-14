Хорватский шлагбаум для России: расписание, трансляции и котировки матчей отбора на ЧМ-2022

В воскресенье, 14 ноября, будет сыграно десять отборочных матчей ЧМ-2022. Уже обеспечили себе выход в финальную часть мундиаля Германия. А вот для сборных Португалии, Сербии, России, Хорватии, Швеции и Испании все решится сегодня.
ГРУППА А
21:45. Португалия – Сербия
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TV: Футбол 1
Котировки: 1.60 – 4.30 – 5.60
21:45. Люксембург – Ирландия
TV: Футбол 3
Котировки: 3.75 – 3.15 – 2.21
- Матч Португалия и Сербия определят победителя группы. Команду Роналду устроит победа и ничья.
- Сербии необходима только победа.
ГРУППА В
21:45. Испания – Швеция
TV: Футбол 2
Котировки: 1.45 – 4.80 – 7.40
21:45. Греция – Косово
Котировки: 1.77 – 3.60 – 5.20
- Испания в очном противостоянии со Швецией имеет преимущество. Чтобы выйти на ЧМ-2022 с первого места их устроит ничья.
- Швеция гарантировала себе второе место, чтобы возглавить группу В необходимо побеждать Испанию.
ГРУППА Н
16:00. Хорватия – Россия
TV: Футбол 3
Котировки: 1.67 – 4.00 – 5.30
16:00. Словения – Кипр
TV: Футбол 1
Котировки: 1.33 – 4.80 – 12.50
16:00. Мальта – Словакия
TV: Футбол 2
Котировки: 10.00 – 4.50 – 1.40
- Хорватию в матче с Россией устроит только победа – в таком случае они на прямую попадают на ЧМ-2022
- Россию устроит и выездная ничья.
ГРУППА J
19:00. Северная Македония – Исландия
TV: Футбол 2
Котировки: 1.57 – 4.10 – 6.40
19:00. Армения – Германия
TV: Футбол 1
Котировки: 17.00 – 8.60 – 1.16
19:00. Лихтенштейн – Румыния
Котировки: 33.00 – 11.50 – 1.09
- Германия гарантировала путевку на ЧМ-2022.
- За второе место поборются Северная Македония и Румыния.
Стыковые турниры пройдут с 24 по 29 марта. В них примут участие обладатели вторых мест в отборочных группах, а также два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в "стыки" со вторых мест в отборочных группах.
Эти 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя этих путей станут участниками чемпионата мира.